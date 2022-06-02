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H.E.R, Doja Cat and Drake Lead BET Awards Nominations

H.E.R. on stage during a live performance. Image: Paras Griffin/Getty Images.
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BET has announced the BET Awards 2022 nominees with EBONY’s June cover star H.E.R., Doja Cat, Ari Lennox and Drake leading with the nominations. 

Doja Cat is nominated in the following categories: “Best Female R&B/Pop Artist,” “Best Female Hip Hop Artist,” “Album of the Year,” for Planet Her, “BET Her” for Woman, “Video of the Year” for Kiss Me More featuring SZA, and “Best Collaboration,” for Kiss Me More featuring SZA.

Ari Lennox has the second most nominations with four. Lennox is nominated for “Best Female R&B/Pop Artist”, “Video of the Year” for Pressure, “BET Her” for Pressure, and “BET Her” for “Unloyal” by Summer Walker & Ari Lennox. 

Drake, who also has four nods, is nominated for “Best Male Hip Hop Artist,” “Best Collaboration” for Way 2 Sexy featuring Future and Young Thug, “Video of the Year” for Way 2 Sexy featuring Future and Young Thug, and “Album of the Year” for Certified Lover Boy. 

H.E.R, Baby Keem, Silk Sonic, Chlöe, Future, Jazmine Sullivan, Kanye West, Kendrick Lamar, Lil Baby, Mary J. Blige and Tems all have three nominations a piece.

Golden Globe award-winning actress, writer, director and producer Taraji P. Henson is hosting the awards show which will air live, Sunday, June 26, 2022, on BET at 8 pm ET/ PT from the Microsoft Theater in Los Angeles. 

The complete list of nominees are below:

Best Female R&B/Pop Artist

ARI LENNOX

CHLÖE

DOJA CAT

H.E.R.

JAZMINE SULLIVAN

MARY J. BLIGE

SUMMER WALKER

Best Male R&B/Pop Artist

BLXST

CHRIS BROWN

GIVĒON

LUCKY DAYE

THE WEEKND

WIZKID

YUNG BLEU

Best Group

BRUNO MARS, ANDERSON .PAAK, SILK SONIC

CHLÖE X HALLE

CITY GIRLS

LIL BABY & LIL DURK

MIGOS

YOUNG DOLPH & KEY GLOCK

Best Collaboration

ESSENCE, WIZKID FEAT. JUSTIN BIEBER & TEMS

EVERY CHANCE I GET, DJ KHALED FEAT. LIL BABY & LIL DURK

FAMILY TIES, BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

KISS ME MORE, DOJA CAT FEAT. SZA

WAY 2 SEXY, DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

WHOLE LOTTA MONEY (REMIX), BIA FEAT. NICKI MINAJ

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

DOJA CAT

LATTO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

SAWEETIE

Best Male Hip Hop Artist

DRAKE

FUTURE

J. COLE

JACK HARLOW

KANYE WEST

KENDRICK LAMAR

LIL BABY

Video of the Year

FAMILY TIES BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

HAVE MERCY CHLÖE

KISS ME MORE DOJA CAT FEAT. SZA

PRESSURE ARI LENNOX

SMOKIN OUT THE WINDOW BRUNO MARS, ANDERSON .PAAK, SILK SONIC

WAY 2 SEXY DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

Video Director of the Year

ANDERSON .PAAK A.K.A. DIRECTOR .PAAK

BENNY BOOM

BEYONCÉ & DIKAYL RIMMASCH

DIRECTOR X

HYPE WILLIAMS

MISSY ELLIOTT

Best New Artist

BABY KEEM

BENNY THE BUTCHER

LATTO

MUNI LONG

TEMS

YUNG BLEU

Album of the Year

AN EVENING WITH SILK SONIC, BRUNO MARS, ANDERSON.PAAK, SILK SONIC

BACK OF MY MIND, H.E.R.

CALL ME IF YOU GET LOST, TYLER, THE CREATOR

CERTIFIED LOVER BOY, DRAKE

DONDA, KANYE WEST

HEAUX TALES, MO’ TALES: THE DELUXE, JAZMINE SULLIVAN

PLANET HER, DOJA CAT

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

ALL IN YOUR HANDS, MARVIN SAPP

COME TO LIFE, KANYE WEST

GRACE, KELLY PRICE

HALLELUJAH, FRED HAMMOND

HOLD US TOGETHER (HOPE MIX), H.E.R. & TAUREN WELLS

JIREH ELEVATION WORSHIP & MAVERICK CITY MUSIC

WE WIN, LIL BABY X KIRK FRANKLIN

BET Her

BEST OF ME (ORIGINALS), ALICIA KEYS

GOOD MORNING GORGEOUS,  MARY J. BLIGE

HAVE MERCY, CHLÖE

PRESSURE, ARI LENNOX

ROSTER, JAZMINE SULLIVAN

UNLOYAL, SUMMER WALKER & ARI LENNOX

WOMAN, DOJA CAT

Best International Act

DAVE (UK)

DINOS (FRANCE)

FALLY IPUPA (DRC)

FIREBOY DML (NIGERIA)

LITTLE SIMZ (UK)

LUDMILLA (BRAZIL)

MAJOR LEAGUE DJZ (SOUTH AFRICA)

TAYC (FRANCE)

TEMS (NIGERIA)

Best Movie

CANDYMAN

KING RICHARD

RESPECT

SPACE JAM: A NEW LEGACY

SUMMER OF SOUL

THE HARDER THEY FALL

Best Actor

ADRIAN HOLMES, BEL AIR

ANTHONY ANDERSON, BLACK-ISH

DAMSON IDRIS, SNOWFALL

DENZEL WASHINGTON, THE TRAGEDY OF MACBETH

FOREST WHITAKER, RESPECT | GODFATHER OF HARLEM

JABARI BANKS, BEL AIR

STERLING K. BROWN, THIS IS US

WILL SMITH, KING RICHARD

Best Actress

AUNJANUE ELLIS, KING RICHARD

COCO JONES, BEL AIR

ISSA RAE, INSECURE

JENNIFER HUDSON, RESPECT

MARY J. BLIGE, POWER BOOK II: GHOST

QUEEN LATIFAH, THE EQUALIZER

QUINTA BRUNSON, ABBOTT ELEMENTARY

REGINA KING, THE HARDER THEY FALL

ZENDAYA, EUPHORIA | SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Young Stars Award

AKIRA AKBAR

DEMI SINGLETON

MARSAI MARTIN

MILES BROWN

SANIYYA SIDNEY

STORM REID

Sportswoman of the Year Award

BRITTNEY GRINER

CANDACE PARKER

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SHA’CARRI RICHARDSON

SIMONE BILES

Sportsman of the Year Award

AARON DONALD

BUBBA WALLACE

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

JA MORANT

LEBRON JAMES

STEPHEN CURRY

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