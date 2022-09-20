EBONY is proud to announce the return and reimagining of its signature program with the 2022 EBONY Power 100. Taking place in Los Angeles on October 29th, 2022, the star-studded awards ceremony will honor the remarkable achievements of African-Americans across industries and mark the culmination of the brand’s legacy and commitment to Moving Black Forward.
Spanning 10 categories, this year’s list highlights outstanding leaders across a variety of fields and disciplines from business, STEM, sports, media, activism and music to entertainment and more. The 2022 EBONY Power 100 Awards Ceremony is presented by Coke Zero Sugar.
Check out the full list below.
HONOREES
STEM TRAILBLAZERS
NIESHA BUTLER, CEO AND FRANCHISOR, S.T.E.A.M. CHAMPS; FOUNDER, BALLIN TECHNOLOGY
DR. CAMERON WEBB, SENIOR ADVISOR TO THE WHITE HOUSE COVID-19 RESPONSE
OBI OZOR, CEO AND CO-FOUNDER, KOBO360
MARIAN CROAK, HEAD OF ENGINEERING, GOOGLE
JASON COLEMAN, GEORGE WILSON AND SEUN PHILLIPS, CO-FOUNDERS, PROJECT SYNCERE
TREVOR MCFEDRIES,CO-FOUNDER, BRUD
DR. RAVEN BAXTER, MOLECULAR BIOLOGIST AND STEM EDUCATOR
MAREENA ROBINSON SNOWDEN, PH.D., NUCLEAR ENGINEER AND STEM ENGINEER
GREG ROBINSON,FORMER JAMES WEBB SPACE TELESCOPE PROGRAM DIRECTOR, NASA HEADQUARTERS
CRYSTAL WINDHAM, EXECUTIVE DIRECTOR OF GLOBAL INDUSTRIAL DESIGN, GENERAL MOTORS
ENTERTAINMENT POWERHOUSES
DANIELLE DEADWYLER, ACTRESS AND ARTIST
JERROD CARMICHAEL, COMEDIAN, DIRECTOR AND PRODUCER
H.E.R., GRAMMY AND ACADEMY AWARD-WINNING SINGER, SONGWRITER AND MULTI-INSTRUMENTALIST
ARIANA DEBOSE, AWARD-WINNING ACTRESS
USHER, SINGER
QUINTA BRUNSON, AWARD-WINNING ACTRESS, WRITER, CREATOR AND PRODUCER
MARTIN LAWRENCE, COMEDIAN, ACTOR AND PRODUCER
KANDI BURRUSS, BROADWAY PRODUCER, ACTOR, SINGER, SONGWRITER AND ENTREPRENEUR
TUNJI BALOGUN, CHAIRMAN & CEO, DEF JAM RECORDINGS
TEMS,SINGER-SONGWRITER
GENERATION NEXT
MARI COPENY, ACTIVIST
KAYLI JOY COOPER, FOUNDER AND CEO, GIRL WELL
ZYAHNA BRYANT, SOCIAL JUSTICE ACTIVIST AND IMPACT STRATEGIST
DAVID PRICE, FOUNDER, THE SAFETY POUCH
ALENA ANALEIGH MCQUARTER, WHIZ KID AND FOUNDER, THE BROWN STEM GIRL
JOSEPH KITONGA, FOUNDER, VITABLE HEALTH
IDDRIS SANDU, LEADING CONSUMER-CONSCIOUS TECHNOLOGIST, CEO AND ENTREPRENEUR
NYLA HAYES, NFT ARTIST, PIONEER AND ENTREPRENEUR
JALYN HALL, ACTOR
ARTISTS IN RESIDENCE
J. IVY, SPOKEN WORD POET, AUTHOR AND ACTOR
FAITH RINGGOLD, PAINTER, MIXED MEDIA SCULPTOR, PERFORMANCE ARTIST, WRITER, TEACHER, AND LECTURER
BRANDON BREAUX, ARTIST AND DESIGNER
BRIT BENNETT, BESTSELLING AUTHOR
ROSHUNDA JONES-KOUMBA, DRAMA TEACHER AND THEATER DIRECTOR
BRIAN ANTHONY MORELAND, PRODUCER, B MORE NOW PRODUCTIONS
JEREMY O. HARRIS, PLAYWRIGHT, PRODUCER, WRITER AND ACTOR
LELANIE FOSTER, ARTIST AND PHOTOGRAPHER
MICHAEL R. JACKSON, PLAYWRIGHT, COMPOSER AND LYRICIST
MYLES FROST, TONY-AWARD WINNING ACTOR, DANCER, SINGER-SONGWRITER AND MUSIC PRODUCER
COMMUNITY CRUSADERS
BRANDON “STIX” SALAAM-BAILEY, RAPPER, ENTREPRENEUR AND ACTIVIST
DEBRA LANGFORD, HEAD OF DIVERSE WEALTH INITIATIVES, J.P. MORGAN PRIVATE BANK
REGGIE BULLOCK, NBA PLAYER AND ACTIVIST
LEAH THOMAS, FOUNDER, INTERSECTIONAL ENVIRONMENTALIST
GHETTO GASTRO, CULINARY COLLECTIVE
STEPHANIE YOUNG, EXECUTIVE DIRECTOR, WHEN WE ALL VOTE; SENIOR ADVISOR AT CIVIC NATION
KIESHA NIX, VICE PRESIDENT, CHARITABLE AFFAIRS & LAKERS YOUTH FOUNDATION
FATIMA GOSS GRAVES, CEO, NATIONAL WOMEN'S LAW CENTER
ELIZABETH CLAY ROY, CEO, GENERATION CITIZEN
THE HONORABLE JUSTICE KETANJI BROWN JACKSON, U.S. SUPREME COURT JUSTICE
MAYA WILEY, PRESIDENT AND CEO, THE LEADERSHIP CONFERENCE ON CIVIL AND HUMAN RIGHTS
STYLE CURATORS
DIARRA N’DIAYE-MBAYE, FOUNDER AND CEO, AMI COLÉ
JERRY LORENZO, FOUNDER, FEAR OF GOD
MAXIMILIAN DAVIS, CREATIVE DIRECTOR, SALVATORE FERRAGAMO; FOUNDER, MAXIMILIAN DAVIS
CASANDRA DIGGS, PRESIDENT OF THE COUNCIL OF FASHION DESIGNERS OF AMERICA
NICHOLE LYNEL, FASHION DESIGNER, AUTHOR, INFLUENCER AND E-COMMERCE EXPERT
EMMA GREDE, CEO AND CO-FOUNDER, GOOD AMERICAN
SERGIO HUDSON, DESIGNER
BRANDON BLACKWOOD, FOUNDER, CREATIVE DIRECTOR AND CEO, BRANDON BLACKWOOD NEW YORK
JUSTINA BLAKENEY, FOUNDER AND CREATIVE DIRECTOR, JUNGALOW
INFLUENTIAL CREATORS
DANIELLE YOUNG, JOURNALIST, HOST AND CONTENT QUEEN
ELSA MAJIMBO, COMEDIAN AND AUTHOR
KHABY LAME, SOCIAL MEDIA PERSONALITY
SAUCY SANTANA, RAPPER
DRUSKI, INTERNET PERSONALITY AND COMEDIAN
ALEXIS NIKOLE NELSON, FORAGER, OUTDOOR EDUCATOR AND JAMES BEARD AWARD RECIPIENT
KEVIN “KEVONSTAGE” FREDERICKS, ACTOR, COMEDIAN, CONTENT CREATOR, AUTHOR AND FILMMAKER
JACKIE AINA, CONTENT CREATOR, BEAUTY MAVEN, AND FOUNDER OF FORVR MOOD
DE’MARCUS SHAWN, INFLUENCER
BUSINESS DISRUPTORS
PINKY COLE, OWNER, SLUTTY VEGAN
MIKE GRIER, GENERAL MANAGER, SAN JOSE SHARKS
VIVIAN PICKARD, PRESIDENT AND CEO, THE PICKARD GROUP, LLC; RETIRED PRESIDENT, THE GENERAL MOTORS FOUNDATION
ALVAREZ SYMONETTE, CHIEF OF STAFF, LADY M CONFECTIONS
CHARLOTTE LANIER, SENIOR DIRECTOR FOR NORTH AMERICA MULTICULTURAL MEDIA, PROCTER & GAMBLE
ANNIE JEAN-BAPTISTE, HEAD OF PRODUCT INCLUSION & EQUITY, GOOGLE
SANDRA DOUGLASS MORGAN, PRESIDENT, LAS VEGAS RAIDERS
SHARIFA MURDOCK, CHIEF IMPACT OFFICER AT KITH; CEO, ENVSN
RON BUSBY SR., PRESIDENT AND CEO, U.S. BLACK CHAMBERS
DANIEL CHERRY III, SENIOR VICE PRESIDENT & GENERAL MANAGER - ADIDAS ORIGINALS, BASKETBALL & PARTNERSHIPS
MONICA HOWARD DOUGLAS, SENIOR VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, THE COCA-COLA COMPANY
DYNAMIC DUOS
RUSSELL AND CIARA WILSON, FOUNDERS, THE HOUSE OF LR&C
TOMMY AND CODIE ELAINE OLIVER, FOUNDERS OF BLACK LOVE, INC.
ADAIR CURTIS AND JASON BOLDEN, FOUNDERS, JSN STUDIOS
IDRIS AND SABRINA ELBA, PODCAST HOSTS AND FOUNDERS OF S’ABLE LABS
DERRICK PALMER AND CHRISTIAN SMALLS, FOUNDER AND VICE PRESIDENT, AMAZON LABOR UNION
CITY GIRLS, CARESHA “YUNG MIAMI” BROWNLEE AND JATAVIA “JT” JOHNSON, RAP DUO AND EXECUTIVE PRODUCERS
RASHAD BILAL AND TROY MILLINGS, CO-HOSTS, EARN YOUR LEISURE
ROBIN MCBRIDE AND ANDRÉA MCBRIDE-JOHN, FOUNDERS, MCBRIDE SISTERS WINE COMPANY
DERRICA AND NATALIE WILSON, FOUNDERS, THE BLACK AND MISSING FOUNDATION
JEFF AND NICOLE FRIDAY, FOUNDER AND PRESIDENT, ABFF VENTURES
MEDIA MAVENS
KIM GODWIN, PRESIDENT, ABC NEWS
SYMONE D. SANDERS TOWNSEND, MSNBC HOST
GEOFF BENNETT, PBS NEWS WEEKEND ANCHOR AND PBS NEWSHOUR CHIEF WASHINGTON CORRESPONDENT
SHERRI SHEPHERD,ACTRESS, COMEDIAN, AUTHOR AND TALK SHOW HOST
TIFFANY D. CROSS, MSNBC HOST
ZIWE, HOST, COMEDIAN, WRITER AND ACTRESS
AMBER RUFFIN, WRITER, EXECUTIVE PRODUCER AND HOST
EDWARD ENNINFUL, CONDE NAST EUROPEAN EDITORIAL DIRECTOR, BRITISH VOGUE EDITOR-IN-CHIEF AND AUTHOR
GIA PEPPERS, AWARD-WINNING JOURNALIST AND TELEVISION HOST
LINSEY DAVIS, ANCHOR OF ABC NEWS LIVE PRIME WITH LINSEY DAVIS AND ABC NEWS’ WEEKEND WORLD NEWS TONIGHT; ABC NEWS CORRESPONDENT