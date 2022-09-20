EBONY is proud to announce the return and reimagining of its signature program with the 2022 EBONY Power 100. Taking place in Los Angeles on October 29th, 2022, the star-studded awards ceremony will honor the remarkable achievements of African-Americans across industries and mark the culmination of the brand’s legacy and commitment to Moving Black Forward.

Spanning 10 categories, this year’s list highlights outstanding leaders across a variety of fields and disciplines from business, STEM, sports, media, activism and music to entertainment and more. The 2022 EBONY Power 100 Awards Ceremony is presented by Coke Zero Sugar.

Check out the full list below.

HONOREES

STEM TRAILBLAZERS


NIESHA BUTLER, CEO AND FRANCHISOR, S.T.E.A.M. CHAMPS; FOUNDER, BALLIN TECHNOLOGY


DR. CAMERON WEBB, SENIOR ADVISOR TO THE WHITE HOUSE COVID-19 RESPONSE


OBI OZOR, CEO AND CO-FOUNDER, KOBO360


MARIAN CROAK, HEAD OF ENGINEERING, GOOGLE


JASON COLEMAN, GEORGE WILSON AND SEUN PHILLIPS, CO-FOUNDERS, PROJECT SYNCERE


TREVOR MCFEDRIES,CO-FOUNDER, BRUD


DR. RAVEN BAXTER, MOLECULAR BIOLOGIST AND STEM EDUCATOR


MAREENA ROBINSON SNOWDEN, PH.D., NUCLEAR ENGINEER AND STEM ENGINEER


GREG ROBINSON,FORMER JAMES WEBB SPACE TELESCOPE PROGRAM DIRECTOR, NASA HEADQUARTERS


CRYSTAL WINDHAM, EXECUTIVE DIRECTOR OF GLOBAL INDUSTRIAL DESIGN, GENERAL MOTORS

ENTERTAINMENT POWERHOUSES

DANIELLE DEADWYLER, ACTRESS AND ARTIST


JERROD CARMICHAEL, COMEDIAN, DIRECTOR AND PRODUCER


H.E.R., GRAMMY AND ACADEMY AWARD-WINNING SINGER, SONGWRITER AND MULTI-INSTRUMENTALIST


ARIANA DEBOSE, AWARD-WINNING ACTRESS


USHER, SINGER


QUINTA BRUNSON, AWARD-WINNING ACTRESS, WRITER, CREATOR AND PRODUCER


MARTIN LAWRENCE, COMEDIAN, ACTOR AND PRODUCER


KANDI BURRUSS, BROADWAY PRODUCER, ACTOR, SINGER, SONGWRITER AND ENTREPRENEUR


TUNJI BALOGUN, CHAIRMAN & CEO, DEF JAM RECORDINGS


TEMS,SINGER-SONGWRITER

GENERATION NEXT


MARI COPENY, ACTIVIST


KAYLI JOY COOPER, FOUNDER AND CEO, GIRL WELL


ZYAHNA BRYANT, SOCIAL JUSTICE ACTIVIST AND IMPACT STRATEGIST


DAVID PRICE, FOUNDER, THE SAFETY POUCH


ALENA ANALEIGH MCQUARTER, WHIZ KID AND FOUNDER, THE BROWN STEM GIRL


JOSEPH KITONGA, FOUNDER, VITABLE HEALTH


IDDRIS SANDU, LEADING CONSUMER-CONSCIOUS TECHNOLOGIST, CEO AND ENTREPRENEUR


NYLA HAYES, NFT ARTIST, PIONEER AND ENTREPRENEUR


JALYN HALL, ACTOR

ARTISTS IN RESIDENCE


J. IVY, SPOKEN WORD POET, AUTHOR AND ACTOR


FAITH RINGGOLD, PAINTER, MIXED MEDIA SCULPTOR, PERFORMANCE ARTIST, WRITER, TEACHER, AND LECTURER


BRANDON BREAUX, ARTIST AND DESIGNER


BRIT BENNETT, BESTSELLING AUTHOR


ROSHUNDA JONES-KOUMBA, DRAMA TEACHER AND THEATER DIRECTOR


BRIAN ANTHONY MORELAND, PRODUCER, B MORE NOW PRODUCTIONS

JEREMY O. HARRIS, PLAYWRIGHT, PRODUCER, WRITER AND ACTOR

LELANIE FOSTER, ARTIST AND PHOTOGRAPHER


MICHAEL R. JACKSON, PLAYWRIGHT, COMPOSER AND LYRICIST


MYLES FROST, TONY-AWARD WINNING ACTOR, DANCER, SINGER-SONGWRITER AND MUSIC PRODUCER

COMMUNITY CRUSADERS


BRANDON “STIX” SALAAM-BAILEY, RAPPER, ENTREPRENEUR AND ACTIVIST


DEBRA LANGFORD, HEAD OF DIVERSE WEALTH INITIATIVES, J.P. MORGAN PRIVATE BANK

REGGIE BULLOCK, NBA PLAYER AND ACTIVIST

LEAH THOMAS, FOUNDER, INTERSECTIONAL ENVIRONMENTALIST


GHETTO GASTRO, CULINARY COLLECTIVE


STEPHANIE YOUNG, EXECUTIVE DIRECTOR, WHEN WE ALL VOTE; SENIOR ADVISOR AT CIVIC NATION


KIESHA NIX, VICE PRESIDENT, CHARITABLE AFFAIRS & LAKERS YOUTH FOUNDATION


FATIMA GOSS GRAVES, CEO, NATIONAL WOMEN'S LAW CENTER


ELIZABETH CLAY ROY, CEO, GENERATION CITIZEN


THE HONORABLE JUSTICE KETANJI BROWN JACKSON, U.S. SUPREME COURT JUSTICE


MAYA WILEY, PRESIDENT AND CEO, THE LEADERSHIP CONFERENCE ON CIVIL AND HUMAN RIGHTS

STYLE CURATORS


DIARRA N’DIAYE-MBAYE, FOUNDER AND CEO, AMI COLÉ


JERRY LORENZO, FOUNDER, FEAR OF GOD


MAXIMILIAN DAVIS, CREATIVE DIRECTOR, SALVATORE FERRAGAMO; FOUNDER, MAXIMILIAN DAVIS

CASANDRA DIGGS, PRESIDENT OF THE COUNCIL OF FASHION DESIGNERS OF AMERICA

NICHOLE LYNEL, FASHION DESIGNER, AUTHOR, INFLUENCER AND E-COMMERCE EXPERT

EMMA GREDE, CEO AND CO-FOUNDER, GOOD AMERICAN

SERGIO HUDSON, DESIGNER


BRANDON BLACKWOOD, FOUNDER, CREATIVE DIRECTOR AND CEO, BRANDON BLACKWOOD NEW YORK

JUSTINA BLAKENEY, FOUNDER AND CREATIVE DIRECTOR, JUNGALOW

INFLUENTIAL CREATORS


DANIELLE YOUNG, JOURNALIST, HOST AND CONTENT QUEEN


ELSA MAJIMBO, COMEDIAN AND AUTHOR


KHABY LAME, SOCIAL MEDIA PERSONALITY


SAUCY SANTANA, RAPPER


DRUSKI, INTERNET PERSONALITY AND COMEDIAN


ALEXIS NIKOLE NELSON, FORAGER, OUTDOOR EDUCATOR AND JAMES BEARD AWARD RECIPIENT


KEVIN “KEVONSTAGE” FREDERICKS, ACTOR, COMEDIAN, CONTENT CREATOR, AUTHOR AND FILMMAKER


JACKIE AINA, CONTENT CREATOR, BEAUTY MAVEN, AND FOUNDER OF FORVR MOOD


DE’MARCUS SHAWN, INFLUENCER

BUSINESS DISRUPTORS

PINKY COLE, OWNER, SLUTTY VEGAN


MIKE GRIER, GENERAL MANAGER, SAN JOSE SHARKS


VIVIAN PICKARD, PRESIDENT AND CEO, THE PICKARD GROUP, LLC; RETIRED PRESIDENT, THE GENERAL MOTORS FOUNDATION


ALVAREZ SYMONETTE, CHIEF OF STAFF, LADY M CONFECTIONS


CHARLOTTE LANIER, SENIOR DIRECTOR FOR NORTH AMERICA MULTICULTURAL MEDIA, PROCTER & GAMBLE


ANNIE JEAN-BAPTISTE, HEAD OF PRODUCT INCLUSION & EQUITY, GOOGLE


SANDRA DOUGLASS MORGAN, PRESIDENT, LAS VEGAS RAIDERS


SHARIFA MURDOCK, CHIEF IMPACT OFFICER AT KITH; CEO, ENVSN


RON BUSBY SR., PRESIDENT AND CEO, U.S. BLACK CHAMBERS

DANIEL CHERRY III, SENIOR VICE PRESIDENT & GENERAL MANAGER - ADIDAS ORIGINALS, BASKETBALL & PARTNERSHIPS

MONICA HOWARD DOUGLAS, SENIOR VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, THE COCA-COLA COMPANY

DYNAMIC DUOS

RUSSELL AND CIARA WILSON, FOUNDERS, THE HOUSE OF LR&C


TOMMY AND CODIE ELAINE OLIVER, FOUNDERS OF BLACK LOVE, INC.


ADAIR CURTIS AND JASON BOLDEN, FOUNDERS, JSN STUDIOS


IDRIS AND SABRINA ELBA, PODCAST HOSTS AND FOUNDERS OF S’ABLE LABS

DERRICK PALMER AND CHRISTIAN SMALLS, FOUNDER AND VICE PRESIDENT, AMAZON LABOR UNION

CITY GIRLS, CARESHA “YUNG MIAMI” BROWNLEE AND JATAVIA “JT” JOHNSON, RAP DUO AND EXECUTIVE PRODUCERS

RASHAD BILAL AND TROY MILLINGS, CO-HOSTS, EARN YOUR LEISURE

ROBIN MCBRIDE AND ANDRÉA MCBRIDE-JOHN, FOUNDERS, MCBRIDE SISTERS WINE COMPANY

DERRICA AND NATALIE WILSON, FOUNDERS, THE BLACK AND MISSING FOUNDATION


JEFF AND NICOLE FRIDAY, FOUNDER AND PRESIDENT, ABFF VENTURES

MEDIA MAVENS


KIM GODWIN, PRESIDENT, ABC NEWS


SYMONE D. SANDERS TOWNSEND, MSNBC HOST

GEOFF BENNETT, PBS NEWS WEEKEND ANCHOR AND PBS NEWSHOUR CHIEF WASHINGTON CORRESPONDENT

SHERRI SHEPHERD,ACTRESS, COMEDIAN, AUTHOR AND TALK SHOW HOST


TIFFANY D. CROSS, MSNBC HOST


ZIWE, HOST, COMEDIAN, WRITER AND ACTRESS


AMBER RUFFIN, WRITER, EXECUTIVE PRODUCER AND HOST


EDWARD ENNINFUL, CONDE NAST EUROPEAN EDITORIAL DIRECTOR, BRITISH VOGUE EDITOR-IN-CHIEF AND AUTHOR

GIA PEPPERS, AWARD-WINNING JOURNALIST AND TELEVISION HOST


LINSEY DAVIS, ANCHOR OF ABC NEWS LIVE PRIME WITH LINSEY DAVIS AND ABC NEWS’ WEEKEND WORLD NEWS TONIGHT; ABC NEWS CORRESPONDENT

2022 EBONY Power 100