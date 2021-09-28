Introducing EBONY’s 2021 Power 100 List and Star-Studded Gala

EBONY is proud to announce the return and reimagining of its signature program with the 2021 EBONY Power 100. To be held in Los Angeles on October 23rd, the star-studded awards ceremony will honor the remarkable achievements of African-Americans across industries and marks the culmination of the brand’s 75th anniversary year.
Spanning 10 categories, this year’s list highlights outstanding leaders across a variety of fields and disciplines from business, sports, media, activism and music to entertainment and more. The 2021 EBONY Power 100 Awards Ceremony is supported by Procter & Gamble, Coke Zero Sugar, Dove, GM Cadillac and Baccarat.
Check out the full list below.
HONOREES
RISING STAR AWARD
STORM REID, ACTRESS
CORPORATE CITIZEN AWARD
STEPHANIE HEADLEY, SENIOR GLOBAL BRAND MANAGER, PROCTER & GAMBLE
CORPORATE CITIZEN AWARD
DAMON JONES, CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER, PROCTER & GAMBLE
CORPORATE CITIZEN AWARD
MARC PRITCHARD, CHIEF BRAND OFFICER, PROCTER & GAMBLE
INNOVATOR OF THE YEAR AWARD
KIZZMEKIA CORBETT, SCIENTIST
ENTERTAINER OF THE YEAR AWARD
JADA PINKETT SMITH, WILLOW SMITH, ADRIENNE BANFIELD-NORRIS, RED TABLE TALK HOSTS
GAME CHANGER AWARD
DEION SANDERS, NFL HALL OF FAMER, HEAD FOOTBALL COACH AT JACKSON STATE UNIVERSITY
CEILING BREAKER AWARD
MC LYTE, RAPPER, VOICEOVER ARTIST AND ACTRESS
AWARD RECIPIENTS
SOCIAL JUSTICE CHAMPIONS
THE CROWN COALITION– Kelli Richardson Lawson, Esi Eggleston-Bracey, Adjoa B. Asamoah and Senator Holly J. Mitchell, SOCIAL JUSTICE ALLIANCE
DARNELLA FRAZIER, CITIZEN JOURNALIST
NIKOLE HANNAH JONES, INVESTIGATIVE JOURNALIST AND CREATOR, 1619 PROJECT
ERICA FORD, ACTIVIST AND FOUNDR, LIFE CAMP, INC.
KEITH MEADOWS, CITY OF SOUTH FULTON POLICE CHIEF
BRITTANY PACKNETT CUNNINGHAM, ACTIVIST, FOUNDER, CAMPAIGN ZERO
REV. RAPHAEL WARNOCK, UNITED STATES SENATOR
CORI BUSH, CONGRESSWOMAN AND ACTIVIST
SHAUN KING, WRITER, ACTIVIST AND CO-FOUNDER OF REAL JUSTIC PAC
EXCELLENCE IN JOURNALISM
ABBY PHILLIP, CNN POLITICAL CORRESPONDENT AND WEEKEND ANCHOR
CHARLES MCRAY BLOW, JOURNALIST, COMMENTATOR AND NEW YORK TIMES COLUMNIST
TAMRON HALL, BROADCAST JOURNALIST, TELEVISION TALK SHOW HOST, AUTHOR
DON LEMON, CNN ANCHOR, AUTHOR
W. KAMAU BELL, HOST, CNN’S UNITED SHADES OF AMERICA
TOMI ADEYEMI, NEW YORK TIMES BEST-SELLING AUTHOR
NISCHELLE RENEE TURNER, CO-HOST, ENTERTAINMENT TONIGHT AND SECRET CELEBRITY RENOVATION
EBRO DARDEN, MEDIA EXECUTIVE AND RADIO PERSONALITY
COMMUNITY BUILDERS
TRAE THE TRUTH, RAPPER, PHILANTHROPIST
REGINA JACKSON, PRESIDENT & CEO, EAST OAKLAND YOUTH DEVELOPMENT CENTER
MISSIONARY ELLEN K. CLARK, MINISTER AND FOUNDER, THE MISSISSIPPI PRAYER CALL
EUNIQUE JONES GIBSON, CULTURAL ARCHITECT
EMIL WILBEKIN, JOURNALIST, MEDIA EXECUTIVE AND FOUNDER OF NATIVE SON
ALICE MARIE JOHNSON, AMERICAN CRIMINAL JUSTICE REFORM ADVOCATE
KAINON & DR. KENDALL JASPER, FOUDER AND DOCTOR, JASPER PSYCH CLINIC
BRANDON MCEACHERN, DARRYL PERKINS AND MARCUS ALLEN, FOUNDERS, BROCCOLI CITY MUSIC FESTIVAL
DEON T. JONES, ACTIVIST
BREAKTHROUGH CREATORS
NAE NAE TWINS, TIK TOK CREATORS
COODIE & CHIKE, FILM DIRECTORS, SCREENWRITERS, PRODUCERS
BRANDICE DANIEL, CEO, HARLEM’S FASHION ROW AND ICON360
CHAD EASTERLING, CO-FOUNDER, OBSIDIANWORKS
IMANI ELLIS, CEO AND FOUNDER, CULTURECON AND THE CREATIVE CLASS NYC
BRANDON PANKEY, VP, BUSINESS DEVELOPMENT & OPERATIONS, LIVE NATION URBAN
DEMETRIA LUCAS, JOURNALIST AND LIFE COACH
RICH FRESH, DESIGNER & CEO, RICHFRESH AND HENRY MASK
LAW ROACH, IMAGE ARCHITECT
MISCHA GREEN, SCREENWRITER, DIRECTOR AND PRODUCER
NEXT GEN
NICHOLAS JOHNSON, HARVARD UNIVERSITY 2020 VALEDICTORIAN
NOAH HARRIS, HARVARD STUDEN TBODY PRESIDENT
NIA DACOSTA, DIRECTOR
CHEICK CAMARA, CO-FOUNDER, BLACKGEN CAPITAL
HALLE & CHLOE BAILEY, R&B DUO, ACTRESSES
JON MOODY, ARTIST, ATHLETE AND ACTOR
ERMIAS TADESSE, FOUNDER, BLACKGEN CAPITAL
ZAILA AVANT-GARDE, SCRIPPS NATIONAL SPELLING BEE CHAMPION
AMANDA GORMAN, POET AND ACTIVIST
CEILING BREAKER
THASUNDA BROWN DUCKETT, TIAA PRESIDENT AND CEO
ROSETTA BRYSON, FINANCIAL TECHNOLOGY GURU
RASHIDA JONES, PRESIDENT, MSNBC
HARVEY MASON JR., CEO, THE RECORDING ACADEMY
FAWN WEAVER, FOUNDER AND CEO, UNCLE NEAREST PREMIUM WHISKEY
MIRIAM VALES, CFO, BACCARAT
KARINE JEAN-PIERRE, WHITE HOUSE PRINCIPAL DEPUTY PRESS SECRETARY
LETITIA ANN JAMES, PLITICAL ACTIVIST
MELANIE BOULDEN, PRESIDENT, STILL BEVERAGES UNIT AT THE COCA-COLA COMPANY
MUSIC IMPACT
SWIZZ BEATZ, MUSIC PRODUCER, RAPPER AND BUSINESSMAN
DERRICK “D-NICE” JONES, DJ AND CREATOR OF CLUB QUARANTINE
TIMBALAND, MUSICIAN, RECORD PRODUCER, SONGWRITER AND MUSIC EXECUTIVE
QUESTLOVE, MUSICIAN, AUTHOR ANDDIRECTOR
TRAVIS SCOTT, RAPPER AND RECORD PRODUCER
BIG FREEDIA, PERFORMING ARTIST
ERICA CAMPBELL, SINGER AND SONGWRITER
JOI BROWN, HEAD OF STRATEGIC PARTNERSHIPS, ICM PARTNERS
LIL BABY, RAPPER
RAPSODY, RAPPER
ANDERSON PAAK, RAPPER
JEANINE MCLEAN-WILLIAMS, PRESIDENT/MANAGING PARTNER, MBK ENTERTAINMENT
ENTERTAINMENT POWERHOUSE
ANDRA DAY, SINGER, SONGWRITER AND ACTRESS
ANTHONY MACKIE, ACTOR
MJ RODRIGUEZ, ACTRESS AND SINGER
JOHN DAVID WASHINGTON, ACTOR
REGE JEAN PAGE, ACTOR
LEISEL TOMMY, DIRECTOR
TESSA THOMPSON, ACTRESS
GAME CHANGER
FRANCIS NGANNOU, UFC HEAVYWEIGHT CHAMPION
LEWIS HAMILTON, FORMULA 1 CHAMPION, FOUNDER OF MISSION44
JASON WRIGHT, PRESIDENT OF THE WASHINGTON FOOTBALL TEAM
BREHANNA DANIELS, NASCAR TIRE CHANGER
SHAQUILLE O’NEAL, BASKETBALL CHAMPION, CO-FOUNDER OF MAJORITY, TECH INVESTOR
MYA MOORE, WNBA LEGEND, CRIMMINAL JUSTICE ACTIVIST
SYDNEY MICHELLE MCLAUGHLIN, OLYMPIC GOLD MEDALIST
INNOVATION LEADER
BEATRICE DIXON, CO-FOUNDER AND CEO, THE HONEY POT CO.
SONGE LARON AND DAVE SALVANT, CO-FOUNDERS, SQUIRE
ISAAAC HAYES III, FOUDNER, FANBASE
JOY BUOLAMWINI, FOUNDER, THE ALGORITHMIC JUSTICE LEAGUE
MC HAMMER, TECH INVESTOR
PATRICE HARRIS, PSYCHIATRIST, PRESIDENT OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
TANYA VAN COURT, FOUNDER, GOALSETTER
ARIAN HAMILTON, FOUNDER AND MANAGING PARTNER, BACKSTAGE CAPITAL
DR. ANGELA REDDIX, HEALTHCARE PIONEER, AUTHOR AND FOUNDER, ENVISION LEAD GROW